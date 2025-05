Das neue, seit Januar gültige Brand- und Katastrophenschutzgesetz in Thüringen hat in den Städten und Gemeinden des Landkreises für einige Unsicherheiten gesorgt. Das Gesetz wurde im Sommer des vergangenen Jahres beschlossen und trat zum Jahreswechsel in Kraft. Ziel ist es, die Bedingungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Brand- und Katastrophenschutz zu verbessern und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen zu stärken.