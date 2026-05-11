Zukunft der Arbeit: Wo die KI in Thüringen Arbeit übernehmen könnte

Erfurt (dpa/th) - Wie viel vom Joballtag könnten Künstliche Intelligenz oder andere Formen der Digitalisierung übernehmen? Für etliche Berufe in Thüringen liefert das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Sachsen-Anhalt-Thüringen (IAB) Antworten auf diese Frage. Den Ergebnissen der Studie nach wird Digitalisierung nicht nur Routinetätigkeiten, sondern auch zunehmend andere Tätigkeiten von Spezialisten und Experten verändern, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit mitteilte.