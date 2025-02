Zugvögel als Frühlingssymbol Geflügelter Liebesreigen: Der Tanz der Kraniche beginnt

Kraniche leben überwiegend monogam, also in lebenslanger Ehe mit einem Partner. Dennoch tanzen und trompeten sie jedes Jahr aufs Neue. "Der Balztanz dient der Einstimmung der Partner aufeinander und zur Vorbereitung der Paarung", erklärt Rümmler. Ganz genau nehme es ein Kranich mit der Treue nicht immer. "Stärkere Männchen treiben manchmal einen Keil in bestehende Partnerschaften und übernehmen dann das Weibchen samt dem Brutrevier."