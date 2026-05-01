Zugverkehr: Harte Zeiten für Bahnfahrer in Bayern

Die Infrastruktur der Bahn in Bayern ist vielerorts veraltet. In den kommenden Wochen stehen deshalb zahlreiche Baustellen an. Ein Überblick, wo Reisende mit gravierenden Behinderungen rechnen müssen.
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Eine Übersicht der größten Einschränkungen:
Die Strecke ist bereits seit Februar dicht, was weitreichende Folgen für den Regional- und Fernverkehr hat. Nach aktuellem Stand sollen die Bauarbeiten Mitte Juli beendet sein. Schon ab Mitte Juni ist die weitgehende Vollsperrung des anschließenden Streckenabschnitts von Obertraubling bei Regensburg nach Passau geplant, die bis Dezember andauern soll.
Auch hier dauern die Arbeiten bereits geraume Zeit an. Der Abschnitt zwischen Neuhaus und Pegnitz soll aber ab dem 4. Mai wieder befahrbar sein. Zwischen Neuhaus und Hersbruck verhindern die Schäden an den Brücken im Pegnitztal den Zugverkehr jedoch weiterhin - voraussichtlich bis Mitte September.
Die seit einem Erdrutsch im Februar gesperrte Mangfalltalbahn soll den Betrieb auf der Strecke München-Holzkirchen-Rosenheim Ende Juni wieder aufnehmen.
Bis zum 7. Juni kommt es auf der Linie RE 41 mit Schwerpunkt auf dem Abschnitt zwischen Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg und Neustadt (Waldnaab) zu starken Einschränkungen und Ersatzverkehr mit Bussen.
Vom 1. Mai bis zum 15. Juni erneuert die Bahn zwischen München und Markt Schwaben Schienen, Schwellen und Schotter. Die Linien RE 4 und RB 40 der Südostbayernbahn entfallen daher, ebenso einzelne Züge zwischen München Ost und Mühldorf. Auch die S2 wird zwischen München-Riem und Markt Schwaben mit Bussen ersetzt.
Wegen des neuen elektronischen Stellwerks am Flughafen fahren die Linien S1 und S8 vom 4. bis zum 8. Mai nur bis Besucherpark. Der Regionalverkehr (RE 22) verkehrt nur ab/bis Freising. Zwischen Besucherpark und Flughafen Terminal gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen, von/nach Freising wird die Buslinie 635 verstärkt bedient.
Die S-Bahn-Stammstrecke, auf der nahezu alle Linien durch das Zentrum der Landeshauptstadt fahren, wird im Mai gleich drei Mal gesperrt: Vom 8. bis zum 11. Mai, vom 15. bis zum 18. Mai und vom 22. bis zum 28. Mai. Dabei ist nicht immer die komplette Stammstrecke dicht; betroffen sind allerdings zeitweilig auch die Außenäste der Linien S1 Freising/Flughafen, S2 Erding und S8 Flughafen sowie Regionalzüge aus/in Richtung Landshut und Mühldorf.
Reisende sollen zusätzliche Alternativmöglichkeiten geboten bekommen, die Betroffene am besten in der Fahrplanauskunft der Bahn abrufen. Achtung: Auch die U5 fährt bis zum 21. Juni am Wochenende und an Feiertagen nur zwischen Laimer Platz und Innsbrucker Ring.
Vom 8. bis 17. Mai werden Züge der Linien RE 14, RE 32, RE 35, RE 38 und RB 25 zwischen Lichtenfels und Kronach durch Busse ersetzt.
Vom 14. bis 23. Mai werden die Züge der RB 59 zwischen Traunstein und Waging durch Busse ersetzt. Vom 10. bis 12. Mai entfallen die Züge der RB 32 zwischen Straubing und Neufahrn, dazu kommen Mitte Mai einzelne Ausfälle auf den Linien RB 44 und 45. Vom 23. Mai bis zum 1. Juni entfallen zudem die Züge zwischen Mühldorf und Simbach/Inn der RB 41.
Vom 22. Mai bis 8. Juni entfallen die Züge der RB 40 auf der kompletten Strecke zwischen Mühldorf und München wegen umfangreicher Stellwerksarbeiten. Stattdessen fahren Busse.
Wegen Sperrung der Bahnstrecke am Bahnübergang Fasanerie in München kommt es zwischen 23. Mai und 5. Juni zu Ersatzverkehr, Teilausfällen und Umleitungen auf der S-Bahnlinie 1 sowie den Regionallinien RE 2, RE 3, RE 22, RE 25 und RB 33. Besonders betroffen ist die Strecke München - Landshut: Die Züge der Linie RE 2 entfallen.