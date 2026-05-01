Zugverkehr: Harte Zeiten für Bahnfahrer in Bayern

Nürnberg - Saalfeld

Vom 8. bis 17. Mai werden Züge der Linien RE 14, RE 32, RE 35, RE 38 und RB 25 zwischen Lichtenfels und Kronach durch Busse ersetzt.

Südostbayernbahn

Vom 14. bis 23. Mai werden die Züge der RB 59 zwischen Traunstein und Waging durch Busse ersetzt. Vom 10. bis 12. Mai entfallen die Züge der RB 32 zwischen Straubing und Neufahrn, dazu kommen Mitte Mai einzelne Ausfälle auf den Linien RB 44 und 45. Vom 23. Mai bis zum 1. Juni entfallen zudem die Züge zwischen Mühldorf und Simbach/Inn der RB 41.

München-Mühldorf

Vom 22. Mai bis 8. Juni entfallen die Züge der RB 40 auf der kompletten Strecke zwischen Mühldorf und München wegen umfangreicher Stellwerksarbeiten. Stattdessen fahren Busse.

Regionalverkehr über München-Fasanerie etwa nach Landshut

Wegen Sperrung der Bahnstrecke am Bahnübergang Fasanerie in München kommt es zwischen 23. Mai und 5. Juni zu Ersatzverkehr, Teilausfällen und Umleitungen auf der S-Bahnlinie 1 sowie den Regionallinien RE 2, RE 3, RE 22, RE 25 und RB 33. Besonders betroffen ist die Strecke München - Landshut: Die Züge der Linie RE 2 entfallen.