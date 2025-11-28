Zugverkehr: Adventsbeginn mit Ersatzbussen – Bauarbeiten legen Bahn lahm

Züge beginnen und enden in Arnstadt Hauptbahnhof.

Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Arnstadt Hauptbahnhof.

Ersatzbusse der Linie RE 50 halten zusätzlich in Erfurt-Bischleben.

Für die Linie RB 6 Eisenach–Bebra (im 1-h-Takt):

Ersatz durch Bus auf gesamter Strecke bis 4. Dezember, 12.00 Uhr.

Für die Linie RB 20 Leipzig–Erfurt–Gotha–Eisenach (im 1-h-Takt) im Zeitraum vom 29. November bis 3. Dezember:

Stündliche Busse zwischen Erfurt und Gotha bzw. Gotha und Eisenach mit Halt an allen Stationen.

Im Tagesverkehr halbstündliche Expressbusse Erfurt – Gotha – Eisenach ohne weitere Zwischenhalte, im Spätverkehr stündlich.

Im Tagesverkehr halbstündliche zusätzliche Expressbusse Erfurt – Gotha ohne Zwischenhalt.

Zwischen Erfurt und Gotha besteht 15-Minuten-Takt ohne weitere Zwischenhalte.

Und am 4. Dezember:

Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Fröttstädt und Eisenach.

Für die Linien RB 23 Erfurt–Arnstadt–Saalfeld und RB 46 Erfurt–Arnstadt–Ilmenau–Rennsteig (jeweils 1-h-Takt):

Züge beginnen und enden in Arnstadt Hauptbahnhof.

Ersatz durch Bus zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Arnstadt Hauptbahnhof.

Stündliche Expressbusse Erfurt – Arnstadt ohne Zwischenhalt.

Etwa stündliche Busse mit Bedienung aller Zwischenhalte.

Für die Linie RB 41 Eisenach – Meiningen – Neuhaus am Rennweg (1-h-Takt):

Züge beginnen und enden in Marksuhl.

Ersatz durch Bus zwischen Eisenach und Marksuhl bis zum 4. Dezember, 12.00 Uhr.

Zusätzlich stündliche Expressbusse Eisenach – Bad Salzungen ohne weiteren Zwischenhalt.

Für die Linie RB 44 Erfurt – Arnstadt – Meiningen (2-h-Takt):

Züge beginnen und enden in Arnstadt Hauptbahnhof.

Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Arnstadt Hauptbahnhof.

Ersatzbusse halten zusätzlich in Erfurt-Bischleben.

Für die Linie RB 48 Fröttstädt – Friedrichroda (1-h-Takt):

Ersatz durch Bus auf gesamter Strecke.

Anschluss in Fröttstädt in Richtung Gotha und Eisenach.

Für die Linie RB 53 Gotha – Bad Langensalza (2-h-Takt):