Zugverkehr: Adventsbeginn mit Ersatzbussen – Bauarbeiten legen Bahn lahm

- Züge beginnen und enden in Arnstadt Hauptbahnhof.
- Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Arnstadt Hauptbahnhof.
- Ersatzbusse der Linie RE 50 halten zusätzlich in Erfurt-Bischleben.
Für die Linie RB 6 Eisenach–Bebra (im 1-h-Takt):
- Ersatz durch Bus auf gesamter Strecke bis 4. Dezember, 12.00 Uhr.
Für die Linie RB 20 Leipzig–Erfurt–Gotha–Eisenach (im 1-h-Takt) im Zeitraum vom 29. November bis 3. Dezember:
- Stündliche Busse zwischen Erfurt und Gotha bzw. Gotha und Eisenach mit Halt an allen Stationen.
- Im Tagesverkehr halbstündliche Expressbusse Erfurt – Gotha – Eisenach ohne weitere Zwischenhalte, im Spätverkehr stündlich.
- Im Tagesverkehr halbstündliche zusätzliche Expressbusse Erfurt – Gotha ohne Zwischenhalt.
- Zwischen Erfurt und Gotha besteht 15-Minuten-Takt ohne weitere Zwischenhalte.
Und am 4. Dezember:
- Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Fröttstädt und Eisenach.
Für die Linien RB 23 Erfurt–Arnstadt–Saalfeld und RB 46 Erfurt–Arnstadt–Ilmenau–Rennsteig (jeweils 1-h-Takt):
- Züge beginnen und enden in Arnstadt Hauptbahnhof.
- Ersatz durch Bus zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Arnstadt Hauptbahnhof.
- Stündliche Expressbusse Erfurt – Arnstadt ohne Zwischenhalt.
- Etwa stündliche Busse mit Bedienung aller Zwischenhalte.
Für die Linie RB 41 Eisenach – Meiningen – Neuhaus am Rennweg (1-h-Takt):
- Züge beginnen und enden in Marksuhl.
- Ersatz durch Bus zwischen Eisenach und Marksuhl bis zum 4. Dezember, 12.00 Uhr.
- Zusätzlich stündliche Expressbusse Eisenach – Bad Salzungen ohne weiteren Zwischenhalt.
Für die Linie RB 44 Erfurt – Arnstadt – Meiningen (2-h-Takt):
- Züge beginnen und enden in Arnstadt Hauptbahnhof.
- Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Arnstadt Hauptbahnhof.
- Ersatzbusse halten zusätzlich in Erfurt-Bischleben.
Für die Linie RB 48 Fröttstädt – Friedrichroda (1-h-Takt):
- Ersatz durch Bus auf gesamter Strecke.
- Anschluss in Fröttstädt in Richtung Gotha und Eisenach.
Für die Linie RB 53 Gotha – Bad Langensalza (2-h-Takt):
- Ersatz durch Bus auf gesamter Strecke.