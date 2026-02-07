Zugverbindung: Bahnverkehr wegen Kabelschäden beeinträchtigt

Erfurt/Sangerhausen/Artern - Beschädigte Kabel an einem Bahnübergang haben zu Beeinträchtigungen im Regionalbahnverkehr zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) geführt. Auch am Samstagvormittag entfallen noch die Züge zwischen Bretleben (Thüringen) und Sangerhausen, wie aus einer Übersicht der Deutschen Bahn hervorgeht. Wann genau das Problem behoben sein werde, konnte eine Bahnsprecherin zunächst nicht sagen.