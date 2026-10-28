Zugunglück Leichen "Reihe um Reihe" – Fassungslosigkeit nach Zugunglück

Auch aus einem der verunglückten Züge selbst gibt es Bilder. Ein User lädt im Internet ein Video hoch. Zu hören: die Durchsage einer Bahnmitarbeiterin unmittelbar nach dem Unfall. Offenbar kann die Frau nur mit Mühe sprechen. Wohl in Gedanken an die vielen Verletzten, die noch auf ihre Versorgung warteten, sagte sie: "Wir müssen uns also in Geduld üben, denn wir bleiben bis auf weiteres hier stehen. Wir müssen uns also in Geduld üben, denn ich glaube, dass es im Moment andere Menschen gibt, die noch mehr Geduld brauchen als wir."