Zugunglück Leichen "Reihe um Reihe" – Fassungslosigkeit nach Zugunglück

Madrid - Dass dieses Meer aus Trümmern einmal der Waggon eines Zugs war, ist nur schwer zu erahnen. Da sind Räder, Teile von Fensterscheiben, dazwischen Gepäckstücke und Massen an völlig verformtem Metall und Kunststoff. Auf Luftbildern erkennt man erst das ganze Ausmaß der Tragödie: Zwei Hochgeschwindigkeitszüge sind hier kollidiert, Waggons zu beiden Seiten des Bahndamms heruntergestürzt. Bei dem schweren Unglück am Morgen in Spanien nahe Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid sind mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Schwerverletzten wurde mit rund 50 angegeben.