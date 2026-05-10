Zugunglück am Bodensee: Radfahrer wird an Bahnübergang von Schnellzug erfasst

Die rund 250 Fahrgäste des Schnellzugs blieben laut Angaben der Polizei unverletzt, mussten aber betreut werden. Ein unbeteiligter Regionalzug, der auf dem Gegengleis unterwegs war, sei evakuiert worden. Auf der Strecke kam es laut Polizei zu erheblichen Betriebsstörungen. Der genaue Unfallhergang werde nun ermittelt, Zeugen sollen sich melden.