Hanau (dpa/lhe) - Ein ICE ist auf der Strecke zwischen Offenbach und Hanau mit einer wohl ausgebüxten Schafsherde zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Morgen seien 10 bis 15 Schafe getötet worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. In dem Zug saßen demnach um die 120 Fahrgäste, von denen niemand verletzt wurde. Der Zugfahrer musste notbremsen. Die Strecke sei noch immer gesperrt. Betroffen ist laut RMV die S9.
Zugunfall ICE fährt bei Hanau in Schafsherde - Strecke gesperrt
dpa 18.07.2026 - 10:02 Uhr