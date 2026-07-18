Zugunfall: ICE fährt bei Hanau in Schafsherde - Strecke gesperrt

Wie genau die Herde auf die Gleise gelangt war, muss nach Angaben der Bundespolizei noch geklärt werden. Der Schäfer sei bereits am Bahnhof in Hanau angekommen. Dort wird nun auch der ICE gereinigt, der nach dem Unfall in den Bahnhof gezogen wurde. Von der Strecke werden unterdessen noch die toten Schafe entfernt. Zunächst hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.