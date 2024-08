Zugtaufe „Ein bisschen Sekt muss sein“

„Die Eisenbahn war schon immer interessant“, stellte Michael Hecht, Geschäftsführer der Süd-Thüringen-Bahn GmbH aus Erfurt, heraus. Sie habe die Regionen miteinander verbunden. Wobei früher alle Güter auf Schienen transportiert worden seien. Heute konzentriere man sich zunehmend auf den Personentransport. „Wir sind ein Unternehmen aus der Region für die Region“, sagte Hecht. Mittlerweile besitze die Süd-Thüringen Bahn 37 Triebwagen wie den mit dem Namen „Stadt Schmalkalden“. Die Strecke Wernshausen – Schmalkalden - Zella-Mehlis werde am Tag 17 mal hin und her zurück gelegt. Der erste Zug fährt in Wernshausen um 5.49 Uhr, der letzte um 21 Uhr. Die Strecke habe nicht zuletzt eine Klammerfunktion, eben weil sie die Orte verbinde.

Gefeiert wurde der Streckengeburtstag mit einem großen Bahnhofsfest. Und noch eine Überraschung gab es für die Wernshäuser: Im neuen Logo der Stadt fällt ab sofort die Werra mit einem geschwungenen blauen Streifen auf. Das ursprüngliche Logo, so der Bürgermeister, sei in die Jahre gekommen. Drei Jahrzehnte hatte es auf den Buckel – und als man es damals entworfen hatte, habe Wernshausen noch nicht zur Stadt gehört. Jetzt hätten sich die Zeiten geändert und damit sei es höchste Zeit gewesen, das Logo neu zu gestalten.

An die alten Zeiten erinnerte auch ein kleines Theaterstück der Spillstuwe. Natürlich drehte sich auch dabei alles um die Eisenbahn. Adam (Bernd Erbe) und seine Elise (Annegret Rose) warteten auf ihre Freunde, um gemeinsam in die Stadt zu fahren. Bevor man zusammen in die Dampflok stieg, musste die Lösche Liese (Anette Beyer) doch tatsächlich des Bürgermeisters Wangen tätscheln. „Was für eine zarte Haut“, schwärmte sie. Und warum hatte Friedrich (Olaf Krech) so einen riesigen Koffer dabei? Wollte er etwa auswandern? Nee – der war für die Einkäufe der beiden Frauen gedacht. Schließlich war Sommerschlussverkauf. „Schwere Zeiten“ für die Männer. Apropos – das neue Stück der Spillstuwe, das am 8. und November in der Werraaue zu sehen sein wird, trägt denselben Titel. Unterstützt wurde das Bahnhofsfest in Wernshausen von Freunden und Vereinen. Für Kinder gab es verschiedene Aktivitäten und für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.