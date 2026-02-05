Zugpersonal und Passagiere: Landesgeld für Sicherheitspersonal in Zügen aufgestockt

Erfurt (dpa/th) - Zum Schutz von Bahnpersonal vor Gewaltdelikten hat die Landesregierung die Haushaltsmittel für Sicherheitspersonal in Zügen aufgestockt. In diesem und im nächsten Jahr stehen jeweils mehr als 1,7 Millionen Euro für Bahnunternehmen zur Verfügung, damit diese mehr Sicherheitspersonal finanzieren können, teilte ein Sprecher des Verkehrsministeriums auf Anfrage mit. Im vergangenen Jahr waren es noch rund 1,15 Millionen Euro. Bereits seit Mai 2024 finanziere das Land zusätzliches Sicherheitspersonal für die Unternehmen.