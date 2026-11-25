André Schwämmlein, Geschäftsführer von Flix, betonte: "Von dieser Vereinbarung profitieren künftig Millionen Reisende." Einerseits werde die Buchung von Zugtickets einfacher und bequemer, andererseits konkurriere Flixtrain weiter mit der Deutschen Bahn um Fahrgäste. So mache man sich "im gesunden Wettbewerb gegenseitig besser".

Flixtrain will Angebot in den kommenden Jahren ausbauen

Flixtrain plant bis 2028 etwa eine Verdoppelung der bisherigen Flotte, die bislang aus 16 Zügen besteht. Die zusätzlichen Züge sollen über mehr Komfort verfügen als die bisherigen. Es handelt sich dabei auch um umgerüstete gebrauchte Fahrzeuge.

Von 2028 an soll die Flotte dann deutlich stärker wachsen - mit nach und nach 65 neu bestellten Hochgeschwindigkeitszüge vom Hersteller Talgo. Damit plant Flix eine deutliche Expansion auf dem deutschen Markt.

Bislang ist Flixtrain vor allem auf einzelnen lukrativen Fernverkehrsstrecken zwischen den großen Metropolregionen vertreten. Von 2028 an soll dann auch der Großraum München ans Fernverkehrsnetz angeschlossen werden, etwa mit einer Verbindung nach Berlin.