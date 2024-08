Schreckmomente gab es am Samstagmorgen für Fahrgäste der Süd-Thüringen-Bahn. Auf der Bahnstrecke zwischen Martinroda und Ilmenau kam es zu einem Brand in einem Zug. Nachdem Rauchentwicklung bemerkt wurde, zogen sowohl ein Fahrgast als auch der Lokführer die Notbremse. Der Zugführer trennte daraufhin die beiden Waggons voneinander. Die Freiwilligen Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft Geratal/Plaue rückten an und erhielt Unterstützung durch die Kameraden aus Ilmenau. Auch der Rettungsdienst vom Arbeiter-Samariter-Bund, Vertreter der Bundespolizei, der Deutschen und der Süd-Thüringen-Bahn trafen vor Ort ein. „Alles in allem waren etwa 50 bis 55 Einsatzkräfte beteiligt“, erklärte Kreisbrandinspektor Sebastian Arnold am Sonntag auf Nachfrage.