Radeburg (dpa/sn) - An einem unbeschrankten Bahnübergang in Radeburg ist ein Auto mit einem Traditionszug der Lößnitzgrundbahn zusammengestoßen. Dabei wurden in dem Auto eine Achtjährige und eine 59-Jährige leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Glücklicherweise sei die alte Dampflok auf der Sonderfahrt langsam unterwegs gewesen. In der Bahn wurde niemand verletzt. Der Schaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt.