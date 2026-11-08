Zug entgleist: 4 Tote und 88 Verletzte bei Zugunglück in Ägypten

Kairo - Bei einem Zugunglück in Ägypten sind nach offiziellen Angaben mindestens 4 Menschen getötet und 88 weitere verletzt worden. Bei dem Unfall in Giseh seien mehrere Waggons eines Passagierzugs entgleist, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Kairo und Assuan, die als wichtigste Verbindung zwischen der Hauptstadt und der Nil-Stadt weit im Süden gilt. Die staatliche Eisenbahnbehörde teilte mit, dass ein Zug in das hintere Ende eines weiteren Zugs gefahren sei.