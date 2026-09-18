Vent - Ein Einsiedler? Ein Deserteur aus den Kriegsjahren? Die Leiche, deren Oberkörper am Tisenjoch in den Ötztaler Alpen in rund 3.200 Metern Höhe aus dem Eis ragte, warf sofort viele Fragen auf. Unter anderem mit einem Pickel wurde die bestens erhaltene Mumie freigelegt. Sie entpuppte sich mit einem Alter von 5.300 Jahren als Weltsensation. Seit dem Fund vor 35 Jahren (19.9.1991) ist Ötzi, wie er bald genannt wurde, für die Menschen ein faszinierendes Fenster in die Jungsteinzeit. Noch immer gibt es viele Rätsel, die Wissenschaftler klären wollen.