Welche Aufgaben und Hoffnungen sieht die Wissenschaft?

Maixner war es jüngst gelungen, vier kälteliebende Hefetypen unter anderem im Magen nachzuweisen. Auf der Ebene der Mikroorganismen gebe es noch Leben. Ötzi sei kein "statisches Relikt", so der Forscher. Die große Hoffnung sei, dass künftige Analysen noch deutlich genauer über den Menschen und die Zeit aufklärten. "Jede Generation hat neue Methoden", sagt Maixner. Daher sei aktuell die zentrale Frage, wie die Mumie optimal konserviert werden könne.

Was bedeutet Ötzi für die Region?

Mehrere Hunderttausend Besucher zählt das Museum in Bozen jährlich. In den nächsten Jahren soll ein größerer Ausstellungsort für Ötzi entstehen. Im Ötztal, das sich der Werbewirkung durchaus bewusst ist, entstand in Umhausen ein Freilichtpark über das Leben in der Bronzezeit. Im italienischen Schnalstal, wo Ötzi nach Analysen gelebt haben könnte, informiert der Archeoparc im Museum und mit seinem Freigelände über den Mann aus dem Eis.