Zufallsfund Polizei findet geladene Waffe bei Unfall-Ermittlung

Sie lehnt geladen hinter einer Tür. Ein Einsatz bei einer Routine-Ermittlung nimmt für Polizisten in Nord-Schwaben eine überraschende Wendung.

Nach dem zufälligen Fund der Langwaffe durchsuchen die Beamten das Anwesen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Ziertheim (dpa/lby) - Durch Zufall haben Polizisten eine geladene Waffe bei Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall gefunden. Die scharfe Langwaffe lehnte hinter einer Seiteneingangstür auf einem Anwesen in Ziertheim (Landkreis Dillingen an der Donau), wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde unter anderem Munition für Kleinkaliberwaffen gefunden. Die Beamten stellen die gefundenen Gegenstände am Freitag sicher. 

Gegen den 55-Jährigen werde nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. Ursprünglich waren die Beamten zu dem Anwesen gefahren, um zu überprüfen, ob eine dort gemeldete Person in Zusammenhang mit einem Unfall steht.