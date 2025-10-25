Zufallsfund: Polizei findet geladene Waffe bei Unfall-Ermittlung

Ziertheim (dpa/lby) - Durch Zufall haben Polizisten eine geladene Waffe bei Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall gefunden. Die scharfe Langwaffe lehnte hinter einer Seiteneingangstür auf einem Anwesen in Ziertheim (Landkreis Dillingen an der Donau), wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde unter anderem Munition für Kleinkaliberwaffen gefunden. Die Beamten stellen die gefundenen Gegenstände am Freitag sicher.