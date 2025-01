Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes hatten am Montag eine Fehlermeldung im Stromnetz bemerkt. Die zeigte an, dass eine Stromphase nicht dort ankam, wo sie ankommen sollte. Sie gingen der Meldung nach und stellten fest, dass im Bereich eines Hauses in der Friedensstraße die Hauptstromleitung illegal angezapft worden war.