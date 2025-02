Da staunte unser Leser Olaf Schade nicht schlecht, als er am vergangenen Wochenende auf einem seiner Streifzüge durch die Suhler Wälder plötzlich Aug’ in Aug’ vor einem Tier stand, das er dort am Wald so gar nicht erwartet hätte. Seine Zufallsbekanntschaft hat er schnell mit dem Handy im Bild festgehalten. „Vielleicht lässt sich so die Herkunft klären. Irgendwo muss das Tier ja mal den Anschluss an eine Herde verloren haben“, mutmaßt er. Eine Ohrmarke, wie bei Weidetieren oft vorhanden, hat das Schaf, das auch keinerlei Scheu zeigte und zutraulich an Ort und Stelle stehen blieb, jedenfalls nicht.