So groß die Freunde bei den Geba-Besuchern, denen nun wieder eine Bewirtung und verschiedene Angebote unterbreitet werden, auch war – die meisten, die motorisiert anreisen, hätten ihre vierrädrigen oder zweirädrigen Gefährte am liebsten über die Zufahrtsstraße getragen oder wichen auf die Wiese daneben aus. Die Löcher in der etwa einen Kilometer langen Straße waren ein großes Ärgernis. Nun ist jedoch Abhilfe in Sicht. Am Montagmorgen begann die Firma Spengler mit Reparaturarbeiten an der Straße. Vom „Top-Bild der Woche“ spricht Rhönblick-Bürgermeister Christoph Friedrich angesichts des Baustarts auf der Hohen Geba. Die Reparatur der Straße wurde nach seinen Worten organisiert vom Fremdenverkehrsverein und wird finanziert von der Gemeinde Rhönblick und der Stadt Meiningen – beide Eigentümer der Straße. Diese wird erst mal nur repariert, jedoch werde ein Förderantrag für die grundhafte Instandsetzung vorbereitet. Das Versprechen der Zuständigen, angesichts der zunehmenden Besucherzahlen und der funktionierenden Gastronomie etwas zu tun, werde nun eingelöst.