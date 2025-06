Oberbergkirchen (dpa/lby) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberbergkirchen (Kreis Mühldorf am Inn) ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Das Feuer sei in der Garage ausgebrochen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen. Die Flammen griffen vermutlich von einem brennenden Auto aus auf das Haus über. Wie der Wagen in Brand geriet, sei noch unklar, hieß es von der Polizei. Verletzt worden sei niemand.