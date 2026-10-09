Nach drei Monaten Vollsperrung enden am Wochenende die Bauarbeiten am und im Brandleitetunnel der Bahn bei Oberhof. Weil unter anderem Technik und Portale der 145 Jahre alten Röhre unterm Rennsteig saniert wurden, mussten Fahrgäste seit Juli zwischen Zella-Mehlis und Gräfenroda auf Busse umsteigen. Ab Montag fahren die Züge zwischen Würzburg, Meiningen, Suhl und Erfurt wieder regulär. Jedenfalls fast.