Die Bayerische Regiobahn (BRB) erweitert am Tag des Champions-League-Finals ebenfalls ihren Fahrplan. Auf den Strecken von München nach Tegernsee, Lenggries und Bayrischzell werden die letzten Züge erst um 1.10 Uhr, nach Rosenheim, Kufstein und Traunstein gegen 1 Uhr am Münchner Hauptbahnhof abfahren. Die zusätzlichen Züge fahren auch am 4. und 8. Juni, wenn das Halbfinale der Nations League zwischen Deutschland und Portugal sowie das Finale des Wettbewerbs in München stattfinden.