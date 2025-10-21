Großer Besuch in Zillbach: Diesmal ging es aber nicht um Heinrich Cottas Erbe, der hier als Sohn eines Försters geboren wurde und die deutsche Forstgeschichte maßgeblich beeinflusst hat. Im Blickfeld stand jetzt eine Rinderrasse, die allerdings nicht mal aus hiesigen Gefilden stammt: Pinzgauer stehen in dem Dorf auf der Weide und waren Anlass des Besuches. Die Rinder-Rasse kommt aus Österreich und hat auch international viele Freunde. Alle paar Jahre gibt es einen großen Weltkongress der Pinzgauer Züchter – und in der Zeit dazwischen die Direktoriumssitzung, deren 2025er Auflage nun Station in Zillbach machte. Der Zucht von Johannes Schmidt galt dabei das Interesse. Die Gäste tauschten Erfahrungen aus und wurden von den Mitgliedern des Frauenvereins des Ortes bewirtet, die natürlich Kuchen gebacken hatten.