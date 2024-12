Züchter festgenommen: Riesige Cannabis-Plantage in Heubach verblüfft Beamte

Anbau im großen Stil

Deshalb muss sich ein 31-Jähriger Mann, der in Heubach, einem Ortsteil der Gemeinde Masserberg, wohnt, am Donnerstag vor dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichtes Meiningen verantworten. Dem wegen dringenden Tatverdachts vorläufig Festgenommenen werde vorgeworfen, Cannabis in großen Mengen illegal angebaut zu haben, informierte Julia Kohl, Sprecherin der Landespolizeiinspektion in Suhl am Mittwoch. Nach ihren Angaben erstreckte sich die professionelle Aufzuchtanlage über drei Etagen eines Hauses. „Mehrere Hundert Pflanzen, teilweise mit einer Größe von mindestens 1,70 Metern, wurden sichergestellt“, teilte sie mit, nachdem die Einsatzkräfte unmittelbar zuvor einen Durchsuchungsbeschluss im Auftrag der Staatsanwaltschaft Meiningen vollstreckt hatten.