Zuckerkrise Warum Thüringen dringend eine Limo‑Abgabe braucht
Adam Fox 18.02.2026 - 12:30 Uhr
Mehr als 40 Organisationen aus Gesundheitswesen, Sozialverbänden und Verbraucherschutz fordern die Einführung einer Herstellerabgabe auf zuckergesüßte Getränke.
Hintergründe, Argumente und wissenschaftliche Erkenntnisse wurden in einem Offenen Brief an CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz zusammengetragen.