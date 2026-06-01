Sonntagmorgen am Standort des Zuchtzentrums Gleichamberg in der Römhilder Straße: Es war angerichtet in der festlich geschmückten großen Halle, lange, hübsch dekorierte Tischreihen und Informationsstände prägten das Bild im Inneren, und die Gleichberg-Musikanten standen vor einem sehr passenden Hintergrund zum musikalischen Auftakt bereit. Auf dem Freigelände neben der Halle ein ebenso vielfältiges Bild mit einem großen Maschinen- und Fahrzeugpark, Info- und Versorgungsständen. Schon jetzt sei an dieser Stelle allen Mitarbeitern des Zuchtzentrums, dem Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer Roland Günther, allen Helfern an den Infoständen und bei der Versorgung, die sich eine Menge einfallen ließen für ein großartiges Hoffest, ein Dankeschön gesagt.