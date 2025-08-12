Es ist ein eigenartiges, aber durchaus interessantes Geschehen in diesen Tagen in Altenfeld: Männer und Frauen schlagen auf Töpfe, werfen Bälle, verstecken sich, trillern auf Pfeifen und laufen wie verrückt außen um einen Ring. Ein merkwürdiges Gehabe – und mit dabei immer: ein Schäferhund. Kein Wunder, wurde im Ortsteil der Landgemeinde Großbreitenbach durch die Ortsgruppe des Vereins Deutscher Schäferhunde doch zur Landeszuchtschau eingeladen. Jedes Tier wurde dabei von den Richtern genau begutachteten.
Zuchtschau Wer zur WM will, muss erst in Altenfeld bestehen
Marina Hube 12.08.2025 - 17:03 Uhr