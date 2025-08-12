Es ist ein eigenartiges, aber durchaus interessantes Geschehen in diesen Tagen in Altenfeld: Männer und Frauen schlagen auf Töpfe, werfen Bälle, verstecken sich, trillern auf Pfeifen und laufen wie verrückt außen um einen Ring. Ein merkwürdiges Gehabe – und mit dabei immer: ein Schäferhund. Kein Wunder, wurde im Ortsteil der Landgemeinde Großbreitenbach durch die Ortsgruppe des Vereins Deutscher Schäferhunde doch zur Landeszuchtschau eingeladen. Jedes Tier wurde dabei von den Richtern genau begutachteten.