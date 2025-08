Seit dem Jahr 1993 gibt es eine Partnerschaft zwischen den Gemeinden Kaltenwestheim und Mittelsdorf mit drei Kommunen in der Region Limousin in Frankreich, rund 1200 Kilometer von der Rhön entfernt. Jedes Jahr gibt es gegenseitige Besuche, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Ein Verein sorgt dafür, dass diese Freundschaft – und das nun schon im 33. Jahr – Bestand hat. Immer wieder lassen sich die Vereinsmitglieder etwas Neues einfallen, damit die französischen Gäste bei jedem Besuch weitere Sehenswürdigkeiten in der Region kennenlernen, nicht nur in der Rhön, sondern oft auch darüber hinaus. Im Jahr 2011 ist daraus ein Dreierbund geworden, denn ab da gibt es noch intensive Kontakte zu Kommunen in der Slowakei. Gelebte Freundschaft über Ländergrenzen hinweg. Die Ideen sind den Veranstaltern dabei noch nie ausgegangen. „Viel zu schnell gehen diese vier Tage zu Ende, die so ein Besuch dauert“, sagt Brita Wolfram, „jedes Mal fließen bei den meisten von uns ein paar Tränen, wenn wir uns von unseren lieb gewordenen Freunden verabschieden müssen.“