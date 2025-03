Ein Dutzend erfolgreicher Jahre liegt hinter den Mitgliedern vom Burg- und Heimatverein Untermaßfeld, die dieses in Deutschland einmalige Museum betreiben – und das in ehrenamtlicher Tätigkeit. Etliche Anlaufschwierigkeiten hatte es im Jahr 2013 schon gegeben, bis es endlich für die Öffentlichkeit seine Türen öffnen durfte. Ist es doch eine Besonderheit in Deutschland, dass es in einer sich noch in Betrieb befindlichen Justizvollzugsanstalt ein öffentlich zugängliches Museum gibt. Und so dauerte es damals schon einen längeren Zeitraum, bis dafür alle Genehmigungen vorlagen. Doch das ist – zum Glück – längst Geschichte, an die sich nur noch die Gründungsmitglieder von einst erinnern.