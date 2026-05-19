Wenn Paul Hyneck Schimmel und Pauline Bey Lenni in den Händen halten, kommen sie ins Schwärmen. Ideal ist ihr Körperbau und geeignet ihr Leistungsvermögen. Schimmel und Lenni sind nicht etwa Pferde, sondern Brieftauben, die von Vater und Tochter in Benshausen dafür gezüchtet werden, bestmöglich Wettbewerbe zu meistern. So wie im vergangenen Jahr, als die heute gerade einmal acht Jahre Pauline erfolgreich beim Wettflug der Jungtauben mit dem ersten Konkurs ab Wertheim abschnitt. 600 Tauben gingen von dort an den Start. Die Hyneck-Bey-Taube kehrte am schnellsten in ihren Taubenschlag zurück. In Summe aller vier absolvierten Flüge belegte das Duo den vierten Gesamtplatz.