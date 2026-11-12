Wenn Suhler Frauen und ihre Kinder von häuslicher Gewalt betroffen oder bedroht sind, dann können sie im Frauenhaus Meiningen Schutz finden. Sofern ein Platz frei ist. Denn das Frauenhaus in der Theaterstadt ist nicht nur für Suhlerinnen die erste Anlaufstelle in Fällen häuslicher Gewalt, sondern auch für viele andere Frauen aus der gesamten Region. Daher reichen die Kapazitäten längst nicht mehr aus und Absagen wegen Platzmangels häufen sich, wie in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses zu erfahren war.