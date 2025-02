Die Outdoor war ehedem in Friedrichshafen beheimatet, 2019 hatte sich die EOG zum Ärger der Friedrichshafener Gastgeber für den Umzug nach München entschieden, in der Hoffnung auf Synergieeffekte mit der Sportartikelmesse Ispo, die seit jeher im Winter stattfindet. Stattdessen gingen die Besucherzahlen in München jedoch stark zurück.