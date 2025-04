Victoria Carl dachte pragmatisch. „Schön, dass wieder einmal Südthüringen und Suhl Schauplatz der Sportlerehrung sind, da sind An- und Abreise nicht so lang“, erklärte Thüringens Sportlerin des Jahres am Rande der Goldenen Nacht des Thüringer Sports. In der Tat hatten die am Freitagabend erneut in üppiger Anzahl geehrten Wintersportler aus der Region kurze Wege. In der Tat tut es der traditionsreichen Veranstaltung sehr gut, mal weg aus der Landeshauptstadt Erfurt an die Peripherie nach Süd, West, Nord oder Ost im Freistaat zu gehen. Wie vor zwei Jahren, als die neue Ilmenauer Festhalle Bühne für die Sport-Gala war.