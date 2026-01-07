Das Dilemma ist groß in den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte: Überall fehlt es an ausgebildetem Personal und an Ärzten. Der Fachkräftemangel – er schlägt auch in diesem sensiblen Bereich der öffentlichen Daseinsfürsorge voll durch. Auch Suhl ist da keine Ausnahme – im Gegenteil: Im hiesigen Gesundheitsamt sind gleich zwei Arztstellen unbesetzt – und das bereits seit vielen Monaten. Öffentliche Stellenausschreibungen liefen bislang ins Leere. Nicht ohne Grund, bieten sich Ärzten in Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren doch wesentlich bessere Verdienstmöglichkeiten als auf Stellen im öffentlichen Dienst.