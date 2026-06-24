Es könnte ein Schulnetz mit großen Löchern werden: Denn der Stadtrat wird nach der Sommerpause darüber entscheiden, welche Suhler Schule in den kommenden fünf Jahren fortbesteht und welche nicht. „Wir haben 2600 Schulplätze im gesamten Stadtgebiet und den Ortsteilen. In acht Jahren werden noch 50 Prozent davon besetzt sein, in den Grundschulen 37 Prozent“, malt Bürgermeister Jan Turczynski ein düsteres Bild, das sich so nicht nur in Suhl, sondern thüringenweit abzeichnet.