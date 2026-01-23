Zu wenig Geld: Bahnausbau München - Freilassing kommt wieder nicht voran

Versprochen seit 1991

Der zweigleisige Ausbau und die durchgängige Elektrifizierung der Strecke sind seit vielen Jahrzehnten geplant. Im Jahr 1991 hatte der damalige Verkehrsstaatssekretär Wolfgang Gröbl (CSU) die Fertigstellung bis zum Jahr 2000 angekündigt. Ebenso lang fordert die IHK München und Oberbayern einen zügigen Ausbau. Das Vorhaben heißt bei der Bahn Ausbaustrecke (ABS) 38 und umfasst ein ganzes Bündel von Teilprojekten. Der erste Abschnitt führt von München nach Mühldorf, wo sich die Linie verzweigt: Eine Strecke führt Richtung Freilassing und Salzburg, die zweite nach Simbach am Inn und seiner Nachbarstadt Braunau. Laut DB sind das etwa 145 Kilometer Bahngleise, das Vorhaben ist damit eines der drei größten Bahnprojekte Bayerns. Bis auf eine kurze Stichtrasse von Tüßling nach Burghausen sollen alle Abschnitte durchgängig zweigleisig werden.