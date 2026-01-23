Zu wenig Geld: Bahnausbau München - Freilassing kommt wieder nicht voran

München (dpa/lby) - Die Fertigstellung eines der größten bayerischen Bahnprojekte wird sich möglicherweise ein weiteres Mal verzögern: Für den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke München-Mühldorf-Freilassing gibt es nach wie vor keine Finanzierungsvereinbarung, wie aus einer Bundestagsanfrage der Grünen hervorgeht. Die IHK München und Oberbayern protestierte am Freitag vehement: "Das ist eine verheerende Nachricht für den Wirtschaftsstandort und die ganze Region", erklärte Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern. In den Vortagen hatten mehrere oberbayerische Medien über das fehlende Geld berichtet.