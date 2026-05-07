Vertreter von Feuerwehr, Stadtverwaltung und Landratsamt informierten dieser Tage in Lauscha über die Personalsituation bei der Freiwilligen Feuerwehr, daraus folgende Probleme und rechtliche Grundlagen zu deren Lösung. „Nicht, weil es einfach ist. Weil es richtig ist.“ Diesen Satz hat sich die Freiwillige Feuerwehr Lauscha/Ernstthal auf ihr Logo geschrieben. Er ist der Hintergrund, weshalb die aktuell 44 Einsatzkräfte Tag für Tag bereit sind, zum Wohl ihrer Mitbürger im wahrsten Sinne des Wortes im Notfall die Kastanien aus dem Feuer zu holen.