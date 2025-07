Nürnberg (dpa/lby) - Erneut haben sich Aktivistinnen und Aktivisten am Nürnberger Tiergarten festgekettet, um gegen die geplante Tötung von gesunden Pavianen zu demonstrieren. Diese hätten sich zum Teil am Tor befestigt, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Personen seien an den Löwenstatuen am Eingang hochgeklettert. Auf einem Banner sei zu lesen: "Encke, lass die Affen leben". Die Einsatzkräfte seien im Gespräch mit den Demonstrierenden.