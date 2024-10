Nach vier Siegen zu Saisonbeginn hatte München zuletzt dreimal in Folge im neuen SAP Garden verloren. In der Vorbereitung war der Mannschaft in sieben Partien nur ein Erfolg geglückt. Schon da hatte es kritische Stimmen gegeben. Jetzt konnte Söderholm die Wende nicht mehr herbeiführen. In der vergangenen Saison schieden die Münchner unter Söderholm im Halbfinale gegen den späteren Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven aus. Die Hauptrunde hatten sie zuvor als Fünfter abgeschlossen.