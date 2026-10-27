Fußball ist ein herrlicher Sport! Fußball lebt von Emotionen. Da wird mir sicher jeder zustimmen. Aber mit denen ist es so eine Sache. Freude nach einem Tor, Trauer nach einem verlorenen Spiel, Unverständnis nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung – dass sind alles nachvollziehbare Emotionen. Aber Hass? Beleidigungen? Gewaltandrohungen? Ich werde das nie verstehen! Mir fällt immer wieder auf, dass es auch Zuschauer sind, die mit ihrem Handeln diesen Hass auf das Spielfeld tragen. So muss es auch beim später abgebrochenen Spiel in Jüchsen gewesen sein. Ja, auch auf dem Platz gibt es oft verbale Scharmützel, gibt es Rudelbildungen und unschöne Szenen. Aber meist ist es doch so, dass es unter den Spielern schnell eine Entschuldigung gibt. Das Spiel läuft weiter, während es draußen noch heckenhoch weitergeht. Da werden Drohungen ausgetauscht und es fallen Sprüche, die oft weit unter der Gürtellinie liegen. Im Rahmen unserer Recherchen zu den Geschehnissen beim erwähnten abgebrochenen Spiel sagte Rennsteig-Spieler Florian Leffler zu meinem Kollegen einen bemerkenswerten Satz: „Dass von außen immer so ein Hass reingetragen wird, verstehe ich nicht. Lasst die Jungs doch einfach Fußball spielen.“ Darüber sollte der eine oder andere mal nachdenken. Sicherlich ist es jedem schon mal passiert, dass einem in der Aufregung mal etwas über die Lippen gerutscht ist, das zu weit ging und das man später bereut hat. Jeder sollte dann die Größe haben, sich zu entschuldigen. Ich frage mich überhaupt, wann wir verlernt haben, über verschiedene Meinungen – natürlich auch mal lauter – zu diskutieren? Warum immer gleich diese Beleidigungen? Ich meine das nicht nur auf den Sport bezogen. Verbale Abrüstung täte uns allen gut. Sonst schaden wir diesem schönen Sport.