Die Regierung von Mittelfranken ordnete für das Wochenende erneut Hubschrauberflüge an, um mögliche Feuer möglichst schnell zu entdecken. Der Gefahrenindex des Wetterdiensts hat fünf Stufen von "sehr geringer" (Stufe 1) bis "sehr hoher" Waldbrandgefahr (Stufe 5). Sehr niedrig ist die Waldbrandgefahr derzeit nur in einigen Orten in den Alpen, darunter Garmisch-Partenkirchen und Kiefersfelden. Der Norden Bayerns ist seit jeher trockener als der Süden. In den vergangenen Tagen waren vor allem in der Nordhälfte Bayerns mehrere Waldbrände ausgebrochen, die die örtlichen Feuerwehren jedoch schnell unter Kontrolle bekamen.