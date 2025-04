Nersingen (dpa/lby) - Die Mofa-Spritztour eines Vaters und seines Sohnes in Schwaben ist auf dem Polizeirevier geendet: Streifenbeamte stoppten das Duo in Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) auf einem Fahrradweg mit überhöhter Geschwindigkeit, wie die Polizei mitteilte. An beiden Fahrzeugen fehlten zudem die Kennzeichen und ein Versicherungsschutz bestand nicht.