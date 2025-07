Zu nass für Instrumente Bayreuther Open-Air-Konzert abgesagt

Bayreuth (dpa/lby) - Schlechte Nachricht für Freiluft-Wagnerianer: Die Bayreuther Festspiele haben das zweite Open-Air-Konzert dieser Saison gestrichen. Der Grund: das Wetter. "Das für heute geplante Festspiel-Open-Air-Konzert muss leider abgesagt werden", teilten die Festspiele am Montag mit. "Grund hierfür sind die anhaltend niedrigen Temperaturen in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit, die nicht nur die Aufführungsbedingungen erschweren, sondern auch potenzielle Schäden an den empfindlichen Instrumenten verursachen könnten."