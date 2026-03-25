Zu Gast in Hessen: Bildungsurlaub in der Rhön

Natur und Mensch – muss es immer ein Spannungsfeld sein? In einer Region, die geprägt ist von einer jahrzehntelangen Teilung, einer deutschen Wiedervereinigung und drei unterschiedlichen Bundesländern – Hessen, Bayern und Thüringen. Einer Region, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit Unesco-Biosphärenreservat ist, und die schon immer vom Menschen geformt wurde. In dieser ausgeprägten Natur- sowie Kulturlandschaft gibt es Konfliktpotenzial. Aber genauso gibt es auch Chancen für die Region, wenn es den Handelnden vor Ort gelingt, Vorurteile abzubauen, kreative Ideen zu entwickeln und sich auf das Potenzial dieser einzigartigen Landschaft zu besinnen.