 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Bildungsurlaub in der Rhön

Zu Gast in Hessen Bildungsurlaub in der Rhön

Bildungsurlaub auf einer Burg in der Rhön? Das ist möglich, und zwar schon bald, im Wonnemonat Mai. Was muss man dafür tun?

Zu Gast in Hessen: Bildungsurlaub in der Rhön
1
Die Akademie Burg Fürsteneck ist eine Bildungsstätte der kulturellen, beruflichen und gesellschaftspolitischen Weiterbildung mit langer Geschichte und prägender Tradition. 1953 wurde sie zur Heimvolkshochschule umgebaut. Foto: Burgen und Schlösser Hessen

Den Dreiklang aus Landwirtschaft, Naturschutz und Dorfentwicklung im Biosphärenreservat Rhön kann man bei einem Bildungsurlaub auf Burg Fürsteneck in der hessischen Rhön erleben. Auch Rhöner können sich hier anmelden – und staunen, was ihre Heimat alles so zu bieten hat.

Nach der Werbung weiterlesen

Natur und Mensch – muss es immer ein Spannungsfeld sein? In einer Region, die geprägt ist von einer jahrzehntelangen Teilung, einer deutschen Wiedervereinigung und drei unterschiedlichen Bundesländern – Hessen, Bayern und Thüringen. Einer Region, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit Unesco-Biosphärenreservat ist, und die schon immer vom Menschen geformt wurde. In dieser ausgeprägten Natur- sowie Kulturlandschaft gibt es Konfliktpotenzial. Aber genauso gibt es auch Chancen für die Region, wenn es den Handelnden vor Ort gelingt, Vorurteile abzubauen, kreative Ideen zu entwickeln und sich auf das Potenzial dieser einzigartigen Landschaft zu besinnen.

Die Rhön aus drei Lebenslagen

In einem anerkannten Bildungsurlaub vom 4. bis 8. Mai 2026 lernen die Teilnehmer die Rhön aus drei unterschiedlichen Perspektiven kennen. Nach einer Einführung mit den Grundlagen zum Biosphärenreservat Rhön geht es drei Tage auf Exkursion. Betrachtet wird die Rhön aus Sicht der Landwirtschaft, des Naturschutzes und der Regionalentwicklung. Dabei erfahren die Teilnehmer an Beispielen aus der Praxis, wie die Voraussetzungen in dieser Region sind und wie die einzelnen Beteiligten damit umgehen.

Exkursionen in die Rhön gehören zu dem gemeinsamen Bildungsangebot dazu. Foto: BR Rhön

Bei den Exkursionen geht es auch ins Gelände. Daher empfiehlt sich festes Schuhwerk und wetterfeste Bekleidung. Kürzere Wanderungen sollten bewältigt werden können, da diese immer wieder Programmbestandteil sein werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Auch Hohe Rhön betroffen: Klimawandel wird zum Problem für Tierarten

18.11.2025 12:53 Auch Hohe Rhön betroffen Klimawandel wird zum Problem für Tierarten

Sorge an den Quellgebieten Rhönkopf in Erbenhausen und Frankenheim/Rhön: Die Quellaustritte versiegen immer früher. Was das bedeuet.

Organisiert und veranstaltet wird der Bildungsurlaub von der Akademie Burg Fürsteneck e.V. in Kooperation mit dem Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V. und dem Unesco-Biosphärenreservat Rhön. Die Akademie steht in ihrer Ausrichtung und ihrem Verständnis von Bildung, lebenslangem und ganzheitlichem Lernen in der Tradition der Erwachsenenbildung im ländlichen Raum und fühlt sich dieser verbunden.

Eine Anmeldung ist möglich unter https://www.burg-fuersteneck.de/kursprogramm