Neben Koffern und Reisetaschen, einem Präsentkorb und allerhand Mitbringseln müssen am Freitag Bratsche und Saxofon, Geige und Flöte im Reisebus verstaut werden. Denn die Instrumente werden am Montag in der Stadtkirche von Bègles gebraucht. Dann wollen die Freunde aus den Partnerstädten erstmals gemeinsam Musizieren. „Das wird ein Highlight“, freut sich Ute Funk , die Suhler Vizepräsidenten der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) auf die Konzert-Premiere.