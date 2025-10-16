Zu Gast in Bègles: Suhler Reisegruppe besucht französische Partnerstadt

 
Die Delegation aus Suhl war in der französischen Partnerstadt zu Gast. Foto: privat

Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, startete die Suhler Reisegruppe – bestehend aus Mitgliedern sowie (Noch-)Nicht-Mitgliedern der Deutsch-Französischen Gesellschaft Suhl – um 5 Uhr morgens mit dem Bus in Richtung Frankreich. Ungefähr zehn Stunden später erreichte die Delegation die erste Station der Reise, das mittelalterliche Städtchen Troyes in der Champagne, so Johanna Sander, Mitglied der Gruppe. Hier gab es eine Zwischenübernachtung und den Teilnehmern blieb am Abend noch etwas Zeit, die Altstadt zu erkunden.

Am nächsten Morgen ging es dann weiter nach Bègles. Dort angekommen, lernten die Teilnehmer die Gastfamilien bei einem gemeinsamen Abendessen kennen. Auch der Sonntag bot Gelegenheiten, die Gastgeber näher kennenzulernen, da die Suhler diesen Tag individuell mit den Gastfamilien gestalten konnten. Der Montag hielt gleich mehrere Erlebnisse für die Gruppe bereit: Am Vormittag besuchte sie zwei für die Gemeinschaft tätige Vereine aus Bègles. Am Nachmittag ging es in das Weinmuseum „Cité du Vin“ in Bordeaux. Den Höhepunkt des Tages erlebten die Suhler am Abend in der Bègleser Kirche. Hier musizierten Musiker aus Bègles, Suhl und Weimar. Auch die Reisegruppe steuerte zwei kleine Gesangsstücke bei. „Weitere Höhepunkte hielt der Dienstag für uns bereit: Wir besichtigten eine Klosterruine, verkosteten und kauften Wein auf einem Weingut und erhielten eine Führung auf einer Burganlage. Die größte Wanderdüne Europas, die Dune du Pilat bei Arcachon, erwartete uns am Mittwoch. Einige Mutige nahmen auch ein kurzes Bad im Atlantik. Nach einem leckeren Mittagsmenü machten wir noch eine kleine Stadtrundfahrt durch Arcachon“, schildert Johanna Sander ihre Eindrücke.

Zum Abschluss des Aufenthaltes in Bègles gab es am Abend einen Empfang, organisiert durch Bègles Fraternité, an dem der Oberbürgermeisters von Bègles, Stadträte, die Gastgeberfamilien und die Suhler Delegation teilnahmen. Einige Musikstücke, vorgetragen von Musikern der Suhler Delegation, waren auch zu hören. Mit dem Solo für Violine „Over the Rainbow“ haben die Suhler symbolisch die Verbundenheit zwischen Bègles und ihrer Heimatstadt bekräftigt.

Auf der Heimreise am Donnerstag gab es eine Übernachtung in Chalon-sur-Saôn und ein „wunderbares 3-Gänge-Menü zum Abendessen für uns“. Es war außerdem noch einmal Zeit, die Stadt zu erkunden, eine Einkaufstour zu unternehmen oder einfach gemütlich beisammenzusitzen, bevor die Gruppe am Freitag, 10. Oktober, wieder zurück nach Suhl fuhr. „Insgesamt hielt unsere Woche in Frankreich sehr viele wunderschöne Erlebnisse, Erfahrungen sowie neue Bekanntschaften für uns bereit“, resümiert Johanna Sander.