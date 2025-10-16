Zu Gast in Bègles: Suhler Reisegruppe besucht französische Partnerstadt

Am nächsten Morgen ging es dann weiter nach Bègles. Dort angekommen, lernten die Teilnehmer die Gastfamilien bei einem gemeinsamen Abendessen kennen. Auch der Sonntag bot Gelegenheiten, die Gastgeber näher kennenzulernen, da die Suhler diesen Tag individuell mit den Gastfamilien gestalten konnten. Der Montag hielt gleich mehrere Erlebnisse für die Gruppe bereit: Am Vormittag besuchte sie zwei für die Gemeinschaft tätige Vereine aus Bègles. Am Nachmittag ging es in das Weinmuseum „Cité du Vin“ in Bordeaux. Den Höhepunkt des Tages erlebten die Suhler am Abend in der Bègleser Kirche. Hier musizierten Musiker aus Bègles, Suhl und Weimar. Auch die Reisegruppe steuerte zwei kleine Gesangsstücke bei. „Weitere Höhepunkte hielt der Dienstag für uns bereit: Wir besichtigten eine Klosterruine, verkosteten und kauften Wein auf einem Weingut und erhielten eine Führung auf einer Burganlage. Die größte Wanderdüne Europas, die Dune du Pilat bei Arcachon, erwartete uns am Mittwoch. Einige Mutige nahmen auch ein kurzes Bad im Atlantik. Nach einem leckeren Mittagsmenü machten wir noch eine kleine Stadtrundfahrt durch Arcachon“, schildert Johanna Sander ihre Eindrücke.