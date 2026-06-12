Zum 490. Wasunger Karneval in diesem Jahr wurden die üblichen Pin und Orden diesmal dem langjährigen Präsidenten und Ehrenpräsidenten des Wasunger Carneval Club (WCC) Martin Krieg gewidmet – der war unerwartet 2025 verstorben. Der erste geprägte Orden dieser Charge mit dem zweifachen Konterfei Martin Kriegs wurde als Zeichen der Anerkennung und des Dankes an dessen Grabstein auf dem Wasunger Friedhof befestigt. „Die ganze Zeit ist er dort an Ort und Stelle geblieben, unlängst aber war er verschwunden“, musste Joachim Bischoff aus Wasungen, langjährig im WCC engagiert, feststellen.