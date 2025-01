Straubing (dpa/lby) - Den eigenen Lkw verloren und ein fremdes Auto für ein Nickerchen gefunden: Ein Autowaschanlagenbesitzer hat in Straubing einen Mann beobachtet, der in sein Auto gestiegen ist. Der Fremde stellte sich als 44 Jahre alter Lkw-Fahrer heraus, der am Samstag seinen Transporter geparkt und stark alkoholisiert nicht wieder gefunden hatte, wie die Polizei mitteilte.