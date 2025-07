Drei Tage voller Herzlichkeit, Gastfreundschaft und guter Gespräche: Bürgermeister Thomas Kaminski war auf Einladung seines französischen Amtskollegen Franck Longo in der malerischen Partnerstadt am Fuße der Alpen zu Gast – und kam begeistert zurück. Anlass des Besuchs war der französische Nationalfeiertag am 14. Juli – ein Fest, das in Fontaine mit viel Charme begangen wurde.